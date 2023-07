Sgombero all'ex caserma Masini di Bologna, attivisti sul tetto

"Stamattina alle 5 le forze dell'ordine si sono presentate bloccando l'accesso al piazzale Irma bandiera e alle case di 'Home' in via Borgolocchi. Respinti i primi tentativi d'accesso sia da dentro che da fuori. La polizia sta cominciando a provare a disperdere il presidio di solidali in piazza del baraccano con spintoni". Ad annunciare lo sgombero dell'ex caserma Masini sui social è il collettivo universitario bolognese Luna. Le forze dell'ordine stanno liberando gli spazi occupati lo scorso 28 aprile dal collettivo e da altri attivisti. Per resistere e protestare un paio di occupanti sono saliti sul tetto.



