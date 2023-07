Gdf, Nastasia capo nucleo polizia economico-finanziaria Bologna

Il colonnello Giuseppe Nastasia è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bologna. Subentra al colonnello Fabio Ranieri, assegnato al Comando generale del Corpo.

L'ufficiale, 53 anni, coniugato con due figlie, originario della provincia di Bari, ha fatto il suo ingresso all'Accademia della guardia di finanza nel 1996 e ha ricoperto incarichi in reparti operativi e, da ultimo, presso il nucleo speciale tutela Entrate e Repressione frodi fiscali Roma, dove ha svolto le funzioni di comandante del gruppo investigativo. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, il colonnello Nastasia ha frequentato il corso superiore di polizia economico-finanziaria ed è in possesso del master universitario di II livello in "Diritto Tributario", conseguito all'Università di Bologna. Coautore di pubblicazioni e articoli nel settore della fiscalità, ha svolto incarichi di insegnamento nei principali istituti di istruzione del Corpo.





