Festival del folclore a Imola con Bulgaria, Germania e Cile

Torna dal 21 al 25 luglio il Festival internazionale del folclore di Imola, e la 32/a edizione coinvolgerà in cinque serate anche Casalfiumanese, Massalombarda e Riolo Terme (Ravenna). All'edizione 2023, organizzata e gestita dal gruppo dei Canterini e Danzerini romagnoli Turibio Baruzzi, parteciperanno tre gruppi stranieri: il Folk Dance Ensemble Zdravets di Sofia (Bulgaria), il Thuringer Folklore Tanzensemble di Rudolstadt (Germania) e la Walmapu Compania Folklorica di Santiago (Cile). Il festival - dicono i promotori - intende il folclore "come strumento di conoscenza, pace e amicizia fra gente di origine e costumi diversi: un veicolo di solidarietà fraterna fra i popoli di tutto il mondo". Con la Bulgaria sarà possibile conoscere le danze Shopski (la regione copre la parte occidentale della Bulgaria attorno alla capitale Sofia), le danze della Tracia (regione storica situata nell'estremità sudorientale della penisola balcanica che comprendeva l'odierno nordest della Grecia, il sud della Bulgaria e la Turchia europea), le danze Pirin (regione montuosa della Bulgaria sudoccidentale), le danze Dobrudzha (Dobrugia è una regione ripartita tra la Bulgaria e la Romania), nonché le tradizioni di particolari festività nazionali. Il gruppo tedesco fu fondato nel 1960 come Gera Dance Studio, diventando poi il Gera District Folklore Dance Ensemble con base nella Ludwigsburg a Rudolstadt: in poco tempo si classificò uno dei migliori gruppi di danza folkloristica nella ex-Gdr (Germania dell'Est) e oggi salvaguarda il proprio patrimonio culturale mantenendolo vivo tramite le danze. Infine quella cilena è una compagnia indipendente che vuole promuovere le tradizioni e le culture del proprio popolo: il nome Walmapu è di origine Mapudungun, una lingua parlata nel Cile centrale e meridionale e significa 'vicino alla terra', un nome che si riferisce al territorio tradizionale del popolo dei Mapuche, il gruppo etnico più popoloso del Sudamerica e anche quello che più di tutti ha resistito all'assimilazione europea.



