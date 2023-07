A Rimini La 'Partita del cuore' a sostegno alluvionati fragili

Si alza il sipario sulla 32esima edizione della Partita del Cuore, l'evento che unisce sport, spettacolo e solidarietà. Giovedì 20 luglio, alle 21, lo stadio Romeo Neri di Rimini ospita la sfida fra Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri e guidata dal mister Sebastiano Rossi, portiere dei record del grande Milan. Dall'altra parte, il Golden Team per la Romagna con artisti e sportivi allenati da Arrigo Sacchi.

Saranno 50 gli artisti che scenderanno in campo per 'la partita del cuore per la Romagna' a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall'alluvione di maggio. Tra le sorprese, anche la presenza della 'coppia' dell'estate Orietta Berti e Fabio Rovazzi. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Italia1.

"Una possibilità per stare tutti assieme per non lasciare soli chi è stato colpito dall'alluvione di maggio", ha commentato a margine della presentazione Gianluca Pecchini, direttore generale associazione Nazionale cantanti. "Abbiamo selezionato cinque realtà che si occupano di fragilità, anziani e persone con disabilità. L'obiettivo è raccogliere degli aiuti economici che permettano a queste associazione di poter ripartire", ha spiegato Massimo Ciampa, segretario generale Mediafriends.

"Non ci lamentiamo, abbiamo lavorato, però abbiamo bisogno della squadra", è stato l'appello a donare del faentino Davide Cassani, ex ct della nazionale ciclismo e presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna. Tutti i proventi andranno a sostegno dei progetti di realtà romagnole: Anfass di Faenza, Casa della carità di Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione opera don Baronio di Cesena e Genitori ragazzi disabili. Già attivo il numero solidale 45597. Prevendita su Vivaticket. Nei giorni 19 e 20 luglio è possibile acquistare i biglietti anche presso le casse dello Stadio Romeo Neri.



