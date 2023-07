Segregata perché voleva sposare il fidanzato, 4 a giudizio

Il Gip di Modena Andrea Scarpa ha accolto la richiesta della Procura e disposto il giudizio immediato per i quattro familiari della ragazza indiana 19enne, che la scorsa primavera venne prima accolta dalla preside della sua scuola e poi messa in protezione grazie all'intervento della Questura di Bologna. Sono accusati di maltrattamenti in famiglia perché, contrari al fatto che lei sposasse il ragazzo di cui era innamorata, la tennero segregata, minacciando di uccidere lei e il ragazzo. La prima udienza è fissata il 26 settembre 2023 davanti al tribunale modenese.

I due genitori, la zia e la nonna erano stati sottoposti, in seguito, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento.

"Abbiamo salvato un'altra Saman", disse la sua avvocata, Barbara Iannuccelli, facendo un parallelo con la storia della 18enne pachistana in ipotesi di accusa uccisa dai familiari perché rifiutò le nozze combinate con un parente in patria. La 19enne indiana si è poi potuta sposare, nei mesi scorsi, con il fidanzato, un connazionale di qualche anno più grande.

I suoi parenti sono accusati dal pm Francesca Graziano di averla picchiata, di averla tenuta due giorni in casa senza mangiare, lasciandola uscire solo sotto stretta sorveglianza e di aver minacciata di riportarla in India al termine della scuola, anche contro la sua volontà. Gli imputati sono difesi dall'avvocato Rosario Boccia.



