Oksana Lyniv dirige la Tosca di Puccini a Bologna

È un caposaldo del teatro musicale italiano come Tosca di Giacomo Puccini (libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica) l'ultima opera in scena al Comunale Nouveau prima della pausa estiva. La nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna, in programma venerdì 21 e 25 luglio alle 20, vede la direttrice musicale Oksana Lyniv sul podio; la regia è di Giovanni Scandella. Dopo questa rappresentazione, l'allestimento volerà in Giappone per la tournée del prossimo novembre, dove sarà presentata anche la Norma di Vincenzo Bellini. Tosca verrà poi riproposta dal teatro felsineo nella stagione 2024.

Le due recite presentano un cast capitanato dal soprano Carmen Giannattasio, nel ruolo della celebre cantante Floria Tosca, che torna sulle scene bolognesi dopo il Simon Boccanegra verdiano del 2007. Accanto a lei, nei panni del pittore Mario Cavaradossi, il tenore Roberto Aronica, recentemente impegnato al Nouveau nella Forza del destino di Verdi, e il baritono Ambrogio Maestri, al suo debutto nelle stagioni del Comunale, nella veste del terribile barone Vitellio Scarpia, capo della polizia che ha già interpretato più volte su prestigiosi palcoscenici internazionali. Completano la compagine vocale Christian Barone come Cesare Angelotti e Carceriere, Paolo Orecchia come Sagrestano, Paolo Antognetti nella parte di Spoletta e Tong Liu in quella di Sciarrone. Il Coro del Teatro Comunale è preparato, come di consueto, da Gea Garatti Ansini, mentre quello delle voci bianche è istruito da Alhambra Superchi. "L'idea motrice di questa regia è porre l'attenzione sui molteplici cambi di tensione dei personaggi - spiega Scandella -. Già Puccini, pur rimanendo fedele allo spirito della vicenda originaria, si dedicò alla loro sintesi creando e cancellando, nientemeno, alcuni personaggi. Così il loro limite melodrammatico sarà anche la loro gloria diventando sintomo di modernità". Le scene sono ideate da Manuela Gasperoni, i costumi da Stefania Scaraggi e le luci da Daniele Naldi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA