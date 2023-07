Incendio in una azienda nel Bolognese, intervengono i pompieri

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute poco dopo le 11 di questa mattina a Castenaso, nel Bolognese, nell'azienda Baschieri e Pellagri, in via del Frullo, per un incendio che ha interessato una porzione di laminatoio. L'azienda è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di polveri, bossoli "Gordon System", borre in plastica e cartucce per armi a canna liscia.

Le squadre di pompieri hanno provveduto al totale spegnimento dell'incendio e alla bonifica e messa in sicurezza dello scenario. Nessuna persona è rimasta coinvolta.



