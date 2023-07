Ancora bollino rosso per il caldo a Bologna, previsti 39 gradi

Saranno ancora giorni di caldo torrido, anche a Bologna e in Emilia-Romagna. Per domani e mercoledì Bologna è una delle città con il bollino rosso per l'emergenza caldo: secondo le previsioni si potranno raggiungere picchi fino a 39 gradi, in linea con quelli della torrida estate del 2003.

La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha rinnovato l'allerta gialla per temperature estreme che riguarda praticamente tutta la Regione, con l'eccezione della costa e dell'Appennino.



