Alluvione: Schlein, il governo deve accelerare sui ristori

"Oggi la segreteria nazionale del Pd è nei territori colpiti da alluvioni e frane in Emilia-Romagna per ribadire la nostra vicinanza e il nostro impegno: il governo deve accelerare sui ristori per le famiglie e per le imprese colpite". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, prima della riunione della segreteria a Forlì.

"I problemi del versante appenninico - ha detto - che hanno subito centinaia di frane, sono diversi da quelli colpiti dall'alluvione meritano risposte diverse e adeguate a questi problemi. Non possono mancare le risposte che servono a questo territorio, ne va della credibilità del paese e quindi dobbiamo accelerare. Noi siamo qui come Pd per dire che anche in questi giorni di discussione in parlamento faremo la nostra parte per accelerare l'arrivo di queste risorse così significative".

Prima della riunione i componenti della segreteria hanno visitato Modigliana, sull'Appennino forlivese, una delle zone più colpite dalle frane. Dopo incontreranno sindaci e amministratori.



