A settembre il Festival Ipercorpo, rinviato dopo l'alluvione

Nuove date per 'Ipercorpo InPresenza', festival internazionale delle arti dal vivo programmato per maggio a Forlì, poi rinviato a causa dell'alluvione: la 19/a edizione si terrà nei consueti spazi dell'ExAtr-Arena Forlivese dal 14 al 17 settembre.

Nel programma di teatro e danza spicca come ospite speciale il coreografo Carlo Massari con quattro lavori, oltre al debutto di 'Brave' di Paolo Bianchi e Valentina Bravetti, nuova produzione di Città di Ebla sul tema della relazione e della compresenza di due corpi diversi per abilità e percezione, e all'anteprima di 'Go Figure Excerpt' del regista e coreografo israeliano Sharon Fridman, un lavoro sulla diversità in cui il danzatore "riconosce" il funzionamento del proprio corpo e lo trasforma in un ponte per connettersi con l'altro. E ancora: musica, arte, circo per le famiglie, appuntamenti e workshop. Il tema di quest'anno, spiegano gli organizzatori, "segnala la necessità di un coinvolgimento sempre più profondo e soprattutto fisico, squisitamente fisico, tra il pubblico, gli artisti e le opere". La sezione di 'Ipercorpo' dedicata alla musica proporrà i lavori di alcuni artisti capaci di instaurare un rapporto "corpo a corpo" con lo strumento e di attingere dal contesto ospitante trasformandolo in altro. Con 'La Maquina Parlante', ad esempio, il polistrumentista e compositore ravennate Matteo Scaioli utilizzerà due maestosi grammofoni a manovella di inizio '900 e la tecnologia più avanzata per trasportare l'ascoltatore in un viaggio indietro nel tempo, mentre Dario Neri "sfiderà" l'onda sonora in 'Chordae', lavoro incentrato sulla chitarra nella sua declinazione più elettrica. La sezione Arte si intitolerà 'Presentarsi all'appuntamento' e prevede una serie di incontri con artisti visivi e opere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA