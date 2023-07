Muti-Bucci, al Ravenna Festival il potere di Due regine

Due sovrane, due donne, due diverse religioni, due temperamenti opposti, due visioni della politica, della vita, dell'amore, due destini. Così Elena Bucci e Chiara Muti diventano Due regine, ovvero Mary Stuart vs Elizabeth Tudor o Elizabeth Tudor vs Mary Stuart, nello spettacolo in arrivo al Ravenna Festival il 18 e 19 luglio, di cui firmano insieme anche la regia, dal testo della stessa Bucci.

Un duello tra due donne che hanno segnato il corso della Storia dell'Europa intera, animando pagine di trattati quanto la fantasia di scrittori e drammaturghi, primo fra tutti Friedrich Schiller con la Maria Stuarda di che inaugurò l'Ottocento. Ma che hanno anche stravolto l'idea del potere appannaggio del tutto maschile, in un'epoca in cui i destini delle donne, pur se con la corona sul capo, sembravano segnati in modo implacabile.

Prodotto da Le belle bandiere, in collaborazione con Teatro di Napoli - Teatro Nazionale e Fondazione Campania dei Festival - Campania Teatro Festival, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Russi, lo spettacolo porta in scena al Teatro Rasi un incontro in realtà mai avvenuto.

Allevate per comandare, abili nelle lingue, colte, amanti delle arti, della poesia e della danza, incatenate l'una all'altra in un eterno duello per la corona, "in vita, Mary ed Elizabeth non si incontrarono mai - racconta Bucci - ma nel silenzio ombroso dell'Abbazia di Westminster le loro enigmatiche effigi in marmo sono vicine, come le loro tombe". Ed è lì che le protagoniste le immaginano, "libere di parlarsi come mai hanno fatto prima".



