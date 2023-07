Morto un uomo in un incendio in casa nel Modenese

Un uomo sulla quarantina è morto questa mattina nella propria casa a Formigine, in provincia di Modena, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno, sulle cui origini sono in corso ora accertamenti.

L'uomo, stando alle prime risultanze, sarebbe deceduto a causa del fumo sprigionatosi nella casa che si trova in via San Francesco. Sul posto, oltre al 118 che non ha potuto fare altro se non constatare l'avvenuto decesso, anche i carabinieri che ora stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso.



