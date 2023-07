Sanità: a Bologna e Ferrara eseguiti i primi interventi di Tavi

Sono stati eseguiti all'ospedale Maggiore dell'Ausl di Bologna e all'ospedale di Cona (Ferrara), l'11 e il 12 luglio, i primi interventi di impianto transcatetere di valvola aortica o 'Tavi' (Transcatheter Aortic Valve Implantation), effettuati da team chirurgici congiunti delle due aziende sanitarie.

Questi interventi si inseriscono all'interno di un progetto più ampio: lo studio 'Tracs' (Transcatheter Aortic-Valve Implantation With or Without On-site Cardiac Surgery), coordinato dalle Unità Operative di Cardiologia dell'Azienda Usl di Bologna (diretta dal dottor Gianni Casella) e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (diretta dal professor Gabriele Guardigli). Si tratta di uno studio randomizzato in cui i pazienti vengono indirizzati alla procedura di Tavi in un centro non necessariamente dotato di cardiochirurgia. Obiettivo dello studio è dimostrare che l'esecuzione di questo intervento nei centri senza cardiochirurgia assicura gli stessi esiti della procedura eseguita nei centri con cardiochirurgia, migliorando i tempi di attesa e la qualità di vita dei pazienti.

Nelle settimane che hanno preceduto l'esecuzione delle procedure i medici delle Cardiologie delle due Aziende hanno selezionato e incluso i primi pazienti nello studio. Questi, come da protocollo, sono poi stati "randomizzati" per eseguire la procedura di Tavi nel centro con e senza cardiochirurgia.

Nelle giornate dell'11 e 12 luglio sono stati trattati con questa procedura i primi pazienti presso i centri senza cardiochirurgia (2 all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna e 1 all'ospedale Sant'Anna di Ferrara). I primi 3 pazienti operati all'ospedale Maggiore e all'ospedale di Cona sono rispettivamente 2 uomini e una donna tra gli 86 e 88 anni che presentavano una diagnosi di stenosi aortica severa per la quale la Tavi è stata considerata, dai medici che li avevano in cura e dal cardiochirurgo, l'opzione preferibile rispetto all'intervento chirurgico tradizionale. La procedura è durata circa 50 minuti e i pazienti sono rimasti sempre vigili e collaboranti.



