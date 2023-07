Furti e rapine, a Ferrara misure cautelari per sette ragazzini

Rapina, furto aggravato e furto in abitazione. Sono alcune delle accuse mosse a sette minorenni di Ferrara, oggetto di altrettante misure cautelari emesse dal tribunale dei minorenni di Bologna. Ad eseguirle la squadra Mobile della Questura di Ferrara, insieme al reparto prevenzione crimine della Polizia di Bologna.

Si tratta di sette ragazzini stranieri, tutti minori non accompagnati tranne uno che nel frattempo è diventato maggiorenne. I minori erano ospiti di una struttura d'accoglienza di Ferrara che offre anche corsi di formazione e professionali. Per cinque di loro è stata disposta la custodia cautelare nell'Istituto penale per i minorenni di Bologna, mentre per gli altri due è stato deciso il collocamento in una comunità.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini svolte dalla squadra Mobile della Questura di Ferrara, coordinata dalla Procura dei minori di Bologna, con il pm Simone Purgato. Secondo gli investigatori, da maggio a giugno del 2023, i ragazzini avrebbero compiuto due tentate rapine ed una rapina ai danni di passanti, nonché due furti aggravati e due furti in abitazione, uno dei quali andati a segno all'interno di una comunità d'accoglienza.

Le indagini sono scaturite da numerose segnalazioni e denunce. E nel corso degli accertamenti sono stati sentiti diversi testimoni ed estrapolate le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono stati commessi i reati: in questo modo si è risaliti all'identità dei presunti responsabili.



