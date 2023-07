Corte dei Conti, aziende sanitarie E-R in perdita per 84 milioni

Le Aziende sanitarie presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna hanno fatto registrare una perdita di esercizio complessiva di 84,337 milioni di euro e sono in perdita 11 enti del Servizio sanitario regionale su 13 complessivamente presenti e operanti. Lo ha segnalato la sezione regionale del controllo della Corte dei Conti, nel corso dell'udienza, nella sede della Prefettura di Bologna, di parifica del rendiconto regionale per il 2022. Un rendiconto che evidenzia il risultato di amministrazione, il principale indicatore della gestione, positivo. "Un risultato senz'altro apprezzabile, buono. Ma non mancano alcuni coni d'ombra", sottolineano i giudici, ravvisando la necessità di alcune riflessioni sul tema della sanità regionale, "considerando la grande importanza dello sbilanciamento finanziario tra la spesa prevista e la spesa effettiva".

"La perdita complessiva è stata coperta con strumenti straordinari difficilmente ripetibili nel futuro", viene evidenziato. Per quanto riguarda le cause delle perdite, secondo la Regione i risultati negativi presentati dalle singole aziende sanitarie riflettono il protrarsi nel 2022 della situazione emergenziale correlata al Covid e derivano, in particolare, dal trascinamento dei costi fino a tutto il primo semestre 2022, dal sensibile incremento dei costi dell'energia e del riscaldamento (solo in parte finanziati dai contributi statali), dai maggiori costi derivanti dall'inflazione e dall'accelerazione delle attività finalizzate al recupero delle liste di attesa.

Prospetticamente la Corte, però, "raccomanda la massima attenzione sulla gestione della spesa sanitaria e ha auspicato ogni intervento ritenuto necessario sotto il profilo della rimodulazione dei costi nel rispetto dei livelli essenziali di tutela alla luce dell'indeclinabilità del diritto costituzionale alla salute".



