Concluse le Olimpiadi della Radio in Emilia-Romagna

Si è conclusa a Castel San Pietro Terme (Bologna) la 9/a edizione delle Olimpiadi della Radio, anche note come World Radiosport Team Championship (Wrtc), con radioamatori in arrivo in Emilia-Romagna e provenienti da tutto il mondo.

I partecipanti hanno gareggiato ininterrottamente per 24 ore.

Dislocate su 60 agriturismi della regione, per la prima volta in territorio italiano le 58 squadre partecipanti si sono confrontate nel tentativo di assicurarsi uno dei sei titoli mondiali in palio. Oltre 500 persone tra componenti dei team, organizzatori, arbitri, giudici di gara e accompagnatori erano presenti alla gara tra la serata di inizio il 4 luglio e la premiazione finale del 10 luglio, dando vita ad una manifestazione sostenuta da 35 sponsor, tra cui la partnership tecnica di Lepida ScpA.

Per il presidente della Olimpiadi della Radio 2022 Aps, Gianluca Mazzini "è stata una manifestazione bella ed intensa.

Abbiamo visto partecipanti russi ed ucraini parlare delle loro esperienze di radio in grande sintonia. Siamo riusciti a risolvere i problemi che si sono manifestati durante la gara facendo in modo che tutti potessero operare in una situazione di grande omogeneità. Gli agriturismi sono stati favolosi e ci hanno permesso di dare un'idea dell'Italia affascinante e attraente, considerando anche che 140 persone hanno visitato musei e luoghi d'arte con soddisfazione partecipando ai cinque tour organizzati. Nella serata finale la soddisfazione maggiore, c'è stata anche la testimonianza di Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi inventore della radio".

Ora il testimone passa all'Inghilterra che organizzerà l'edizione 2026.



