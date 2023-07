Ferrara Buskers Festival dal 23 al 27 agosto con 150 artisti

Si svolgerà dal 23 al 27 agosto, con la consueta anteprima a Comacchio il 22, la 36/a edizione del Ferrara Buskers Festival, definito dagli organizzatori il più antico festival di musicisti di strada del mondo, che richiamerà oltre 150 artisti internazionali che riempiranno il centro storico con spettacoli, musica e arte.

I buskers si esibiscono "a cappello", quindi senza cachet, interagendo senza filtri con gli spettatori che spontaneamente fanno un'offerta. Ad esibirsi saranno 52 formazioni con origini artistiche di differenti nazionalità. Alcuni hanno fatto la storia della musica di strada e sono già conosciuti al Festival, come il duo rock polistrumentista Daiana Lou, altri sono alla loro prima apparizione in città, nelle strade del Festival, come Der Ketze & Die Hund. Quest'anno il Paese più lontano rappresentato sarà l'Australia con le performance di Ziggy McNeill, che usando un pedale loop riproduce i suoni che nascono dalla chitarra in fingerstyle e Jordan Mac, musicista virtuoso e cantautore folk che si farà immediatamente riconoscere per la grande abilità alla chitarra 12 corde.

Sarà proprio quest'ultima ad essere protagonista di molti spettacoli, tra i quali anche quello di Reuben Stone, cantante che riesce a ricreare da solo il suono di una band completa. La chitarra è ormai immancabile compagna di viaggio per molti buskers, che ne eleggono le tipologie più svariate, dalla classica, acustica e folk, fino a quella a 12 corde, la resofonica o percussiva. Non solo musicisti, ma anche giocolieri, acrobati, poeti, ritrattisti e funamboli trasformeranno il centro della città, portando in scena 250 spettacoli complessivi.

"Mai come quest'anno abbiamo ricevuto tante richieste, anche da Paesi lontani, tra cui Giappone, Australia e Corea del Sud - commenta Rebecca Bottoni, presidente dell'Associazione Ferrara Buskers Festival - Con quest'ultima faremo un gemellaggio artistico a settembre, portando alcuni buskers del festival ad esibirsi nella città di Busan. Come sempre abbiamo selezionato i musicisti di strada migliori, quelli che sapranno avvolgere la città in un'atmosfera incredibile e sorprendere le persone che saranno lì per loro"



