Bizzarri dona 80 mila euro per l'Emilia Romagna

Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, nato e cresciuto tra Rubiera e Gabicce, ha donato a titolo personale 80 mila euro e ha scelto di destinarli al territorio e alla comunità di Cervia. "La mia vita è da sempre tra Emilia e Romagna. La maggior parte dei miei amici sono romagnoli. E nonostante la forza e l'energia e le immagini straordinarie di persone che si sono rimboccate le maniche con forza ed ottimismo la situazione rimane drammatica per certe famiglie - commenta Bizzarri - Oggi dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione, a non accettare che questa situazione cada nel dimenticatoio, o a credere che la forza dei romagnoli sia sufficiente per risolvere questo disastro".

Con l'amico di una vita, Paolo Bravura, e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia, tra cui Massimo Benini, Guido Allegri e Marcello Evangelista, Bizzarri ha scelto di destinare i fondi a favore i famiglie in grande difficoltà, prevalentemente con bambini. Sarà anche acquistata una pompa idrovora che, grazie all'intervento di Gabriele Ravaglia e Loris Guidi - membri del comitato costituito dagli abitanti nella frazione di Villa Inferno, Sant'Andrea e Montaletto - sarà donata al comitato stesso che si occuperà della messa in opera e della gestione di questa donazione, a difesa del territorio. "La mia donazione è una goccia nell'…Adriatico - continua Bizzarri -. Il mio obiettivo è però dare un segnale, nella ferma convinzione che solo grazie all'intervento congiunto di privati, aziende e istituzioni, si possa fare la differenza".



