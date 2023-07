Siccità: l'acqua del Po in linea con le medie del periodo

I valori di portata nei principali corsi d'acqua del distretto, compreso il Po, non registrano variazioni di rilievo e risultano essere in linea con i valori del periodo. Lo spiega l'Autorità distrettuale di bacino, segnalando anche la disponibilità d'acqua è in costante diminuzione, seppur in linea coi valori del periodo. Anche l'accumulo di neve sulle aree montane ha valori vicini o inferiori alla media di riferimento, ma comunque superiori ai minimi corrispondenti.

In calo anche i grandi laghi, con valori confrontabili o inferiori alla media: la riduzione dei volumi è legata all'aumento delle portate erogate dai laghi per soddisfare il fabbisogno irriguo.

Fino al prossimo weekend sono previste condizioni meteo stabili con rovesci e locali temporali sparsi confinati a nord del fiume Po; le temperature rimarranno sensibilmente superiori ai valori di riferimento seppur con un temporaneo lieve calo nel prossimo weekend. All'inizio della prossima settimana assisteremo ad un nuovo incremento delle temperature. Alla luce di tutto questo, la condizione di severità idrica sul Distretto rimane 'bassa con precipitazioni' così come definita in sede di Osservatorio nel corso dell'incontro del 25 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA