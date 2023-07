Il Teatro Duse di Bologna festeggia 200 anni di attività

Il Teatro Duse di Bologna ha compiuto 200 anni: tanti ne sono trascorsi da quando nel 1822 l'ingegnere Antonio Brunetti aprì le porte di quello che sarebbe divenuto prima il Teatro Brunetti e poi l'attuale Teatro Duse, il teatro di prosa più antico della città, oggi tra i più prestigiosi a livello nazionale.

Per questo evento è stato costruito il programma "Duse 200" col quale dal prossimo settembre si festeggeranno questi primi due secoli di spettacolo dal vivo sul palcoscenico di Via Cartoleria.

"Sarà una grande festa dedicata alla città di Bologna e al nostro straordinario pubblico - ha detto il presidente del Teatro Walter Mramor - del resto, l'obiettivo del nostro lavoro non è mai cambiato: ogni nostro sforzo è stato e continuerà ad essere finalizzato all'accrescimento del benessere dell'intera comunità, nel riconoscimento di quella funzione pubblica che abbiamo perseguito con determinazione in tutti questi anni".

"Duse Sala Stampa" è il primo appuntamento delle celebrazioni: un ciclo di quattro conversazioni con altrettante firme delle pagine di cultura e spettacoli delle redazioni di Bologna condotto dal giornalista Vincenzo Branà. "Duse 200" entrerà nel vivo con 8 spettacoli, 6 dei quali appositamente pensati, affidati a una rosa di artisti del bolognese. Il 4 ottobre comincerà Fantateatro rivolgendosi ai più piccoli; il 6 saranno in scena, con la loro surreale ironia, gli Oblivion; l'11 sipario su "W il Duse!" con Giorgio Comaschi, una rilettura della storia del Teatro; il 19 sarà la volta di Vito con "Omaggio al Duse - Storie e racconti della Bologna di ieri, oggi, domani. E poi spazio all'opera il 28 ottobre con una serata promossa insieme alla Fondazione Pavarotti, un omaggio ai grandi della musica lirica che hanno calcato il palcoscenico del Duse: da Maria Callas a Renata Tebaldi fino al direttore bolognese Francesco Molinari Pradelli. Il 6 e 7 novembre toccherà a Vinicio Capossela, l'8 ad Alessandro Bergonzoni e, infine, il 27 dicembre un'edizione speciale di "Bollicine", il tradizionale concerto di fine anno dell'Orchestra Senzaspine, l'ensemble under 35 accolto al Duse fin dal 2013, anno dalla sua nascita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA