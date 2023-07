Figliuolo, adesso la priorità è la sicurezza del territorio

"Le indicazioni dei sindaci vanno tutte in questa direzione: preparare e fare presto per mettere in prima sicurezza il territorio. Poi, in un discorso prospettico, anche con nuovi paradigmi più rispondenti ai cambiamenti climatici, la messa in sicurezza dei fiumi, della viabilità e poi la ricostruzione". E' questa la road map tracciata dal commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo che ha incontrato i sindaci del Ravennate.

"La prima linea guida - ha detto - è agire sui lavori di somma urgenza, dare respiro ai Comuni, specie quelli più piccoli, che hanno avviato grandi risorse per i lavori necessari di messa in sicurezza. Parallelamente avvieremo la fase di progettazione dei piani speciali, che riguarderanno la viabilità, il dissesto idrogeologico, la ricostruzione pubblica, poi quella privata".



