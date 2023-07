Dal Kurdistan a Modena per operarsi al cuore, 14enne guarito

Ias, un 14enne che vive a Kirkut, nel Kurdistan iracheno, affetto da valvulopatia mitro-aortica di origine reumatica, è stato operato all'Hesperia Hospital di Modena, grazie al progetto 'Mission Bambini', in collaborazione con 'Hesperia Bimbi Onlus' ed ora sta bene. A rendere nota la vicenda è l'ospedale polispecialistico accreditato. Nel 2019, grazie ad un permesso umanitario, Ias e la sua famiglia avevano raggiunto Modena, dove, all'Hesperia Hospital, ad accoglierlo c'era l'equipe medica guidata dal dottor Marco Meli, responsabile del Servizio Anestesia e anche volontario dell'associazione Hesperia Bimbi Onlus.

L'operazione di plastica della valvola mitrale e sostituzione della valvola aortica, che non era possibile affrontare all'ospedale di Kirkut, aveva avuto esito positivo e l'adolescente era tornato nel Kurdistan. Ma in Iraq, spiega Hesperia Hospital, la nuova valvola è andata in stenosi e il giovane si è sentito di nuovo male. Il mese scorso il ritorno a Modena, sempre all'Hesperia Bimbi, dove Ias è stato nuovamente operato per la sostituzione della valvola aortica; resterà nella città emiliana in convalescenza per qualche settimana per seguire la corretta terapia post-operatoria. "La sua grande passione - spiega Meli - è il calcio. È tifoso del Milan e ha dovuto smettere di giocare perché fisicamente non riusciva più.

L'operazione è andata bene e siamo fiduciosi che dopo la giusta convalescenza possa tornare a vivere la vita di un ragazzo di 14 anni e tornare sul campo da calcio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA