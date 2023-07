Auto si infilza nel guardrail, gravi padre e figlio 17enne

Due uomini, padre e figlio di 54 e 17 anni, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale ieri sera, verso le 23.45 su via Tortiola, nel territorio comunale di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Si è trattato con molta probabilità di un'uscita di strada autonoma.

L'auto, un Volkswagen Tiguan che procedeva in direzione Vigarano, per cause da accertare è finita nell'altra carreggiata, incontrando sulla propria strada il guardrail posto a protezione di un ponticello, che ha letteralmente infilzato l'automobile, fuoriuscendo dalla parte posteriore.

Gravissimo il 54enne, conducente del mezzo, che è stato elitrasportato dall'elicottero partito da Bologna verso l'ospedale Sant'Anna di Cona, dove è ricoverato in rianimazione.

Grave anche il figlio, portato in ambulanza allo stesso ospedale.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara con un'autogrù e una squadra dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, impegnati per diverse ore, fino alle 3.30 del mattino, nelle difficili operazioni di salvataggio: padre e figlio erano infatti incastrati tra le lamiere, con l'auto in bilico e con la necessità di tagliare il guardrail I soccorritori del 118 sono giunti sul posto con l'eliambulanza da Bologna, un'ambulanza da Bondeno e l'automedica da Casumaro. I rilievi sono affidati ai carabinieri, intervenuti con pattuglie delle stazioni di Poggio Renatico e di Burana.



