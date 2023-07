Picchia la fidanzata a Rimini, fermato dalla polizia

Un giovane 21 anni è stato fermato dalla polizia per aver picchiato la fidanzata. È successo intorno alle 12.30 in zona Destra del Porto, al primo piano di un condominio dove la coppia ha preso in affitto una camera.

Questa mattina poco dopo le 12 la ragazza si è affacciata alla finestra e ha chiesto aiuto, urlando "il mio ragazzo mi vuole uccidere" e mimando il fatto portandosi due dita alla gola. È stata vista da un'impiegata dell'associazione albergatori che ha la sede nella stessa via. La donna ha chiamato la polizia che è arrivata subito sul posto con tre volanti. Il ragazzo è stato fermato e la ragazza portata al Pronto Soccorso, piena di lividi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA