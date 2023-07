Morto l'operaio rimasto ferito in un incidente nel Modenese

È morto all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato, Sorin Frentoaei, operaio 55enne di origini rumene che giovedì scorso è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere nel Modenese, a Soliera.

Secondo la dinamica dell'accaduto, ancora in fase di ricostruzione, l'uomo stava caricando sul camion delle travi in legno, quando è rimasto schiacciato. Portato all'ospedale di Bologna, il 55enne è deceduto il giorno dopo, venerdì scorso. A dare la notizia è il Resto del Carlino di Modena.

Sui social il figlio del 55enne ha scritto un lungo post: "Papà stava bene, era al 100% in salute e aveva oltre vent'anni di esperienza in quel campo alle spalle. Non può aver sbagliato manovra, non è possibile, noi lo escludiamo".

La salma di Frentoaei sarà sottoposta ad autopsia alla medicina legale di Modena per stabilire se l'uomo possa aver avuto o meno un malore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA