Mare, in Emilia-Romagna tre punti non balneabili su 98

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Sono tre i punti non balneabili nella riviera dell'Emilia-Romagna, per superamento dei valori di enterococchi, su 98 località testate con i campionamenti di Arpae. A darne notizia è la Regione.

Si tratta del Canale Tagliata Nord, nel comune di Cesenatico (Forlì-Cesena), e due punti a Marina Romea (100 metri Nord e 100 metri Sud foce Lamone), nel comune di Ravenna. Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste.

In questi punti, infatti, da domani vengono ripetuti i campionamenti fino a quando i parametri non risulteranno conformi. (ANSA).