Incendio in una casa a Carpi, morto un uomo

Un uomo è morto in un'incendio in abitazione a Carpi, in provincia di Modena. La tragedia è avvenuta oggi nel primo pomeriggio in via Ragazzi del '99. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato le fiamme, la vittima, di cui al momento non si conosce l'età, sarebbe deceduta a causa del fumo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia con gli agenti della squadra volante. (ANSA).