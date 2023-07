Agroalimentare, in Emilia-Romagna produzione a 5,8 miliardi

Aumenta il fatturato agricolo dell'Emilia-Romagna, dopo la battuta d'arresto negli anni della pandemia, con un valore della produzione che si è attestato attorno ai 5,8 miliardi di euro, registrando un incremento su base annua di 455 milioni di euro, pari all'8,5% in più. Un settore che è la seconda voce di export dell'intera regione.

A confermarlo sono i dati del 'Rapporto agroalimentare 2022, presentato a Bologna: l'analisi è stata realizzata in collaborazione tra la Regione (assessorato Agricoltura e agro-alimentare, caccia e pesca) e Unioncamere Emilia-Romagna, con il contributo di Art-ER.

"Bene questo trend positivo del comparto. Risultati che si inseriscono, purtroppo, nella situazione lasciata da un'alluvione senza precedenti, a causa della quale agricoltura e agroalimentare hanno subito i danni maggiori dal punto di vista economico", ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi Gli allevamenti hanno contribuito in maniera più rilevante all'aumento complessivo del fatturato agricolo regionale, con una crescita di quasi 250 milioni mentre l'incremento dei ricavi del settore vegetale è risultato invece più contenuto con un aumento di quasi 210 milioni, pari al +7,5%. La produzione per le 44 Dop e Igp aumenta di 12 punti percentuali rispetto al 2021. L'Emilia-Romagna si colloca al primo posto per le Dop e Igp alimentari (3,11 miliardi di euro, il 39% del valore nazionale) e al settimo in quello vitivinicolo (486 milioni di euro).

Nel 2022 le esportazioni dell'Emilia-Romagna di prodotti agroalimentari hanno sfiorato i 9.300 milioni di euro, quasi il 16% di quanto venduto all'estero dall'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA