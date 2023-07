Spaesaggi Festival, 10 serate di musica e intrattenimento

(ANSA) - BOLOGNA, 10 LUG - Dieci serate di musica e intrattenimento tra la Rocchetta Mattei, Campolo e il Borgo La Scola, sull'Appennino bolognese, con esibizioni, spettacoli e talk di oltre 20 artisti provenienti da tutto il mondo.

Dal 22 al 30 luglio, con una anteprima il 12 luglio a Bologna, sta per cominciare la prima edizione di Spaesaggi festival, la manifestazione culturale cuore del progetto pilota 'Da Campolo l'arte fa Scola', selezionato dalla Regione Emilia-Romagna all'interno delle misure del Pnrr del Ministero della Cultura finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU.

Il festival è realizzato dal Comune di Grizzana Morandi, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese. La direzione artistica della manifestazione è stata affidata a Claudio Carboni e Carlo Maver.

"Anche attraverso questa iniziativa - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori - si intende contribuire alla costruzione di un nuovo sistema territoriale a matrice culturale e turistica, finalizzato a sostenere una nuova residenzialità dell'Appennino ed in particolare del Borgo di Campolo, insediando nuove funzioni specializzate legate a questi ambiti nel borgo stesso, nel vicino insediamento medioevale della Scola e alla Rocchetta Mattei".

Nei giorni del festival si susseguiranno tra gli altri l'Africa di Salif Keita, la cumbia amazzonica psichedelica dei Los Wemblers, la musica magiara di Rob Lakatos, il Brasile raffinato e psichedelico di Vinicius Cantuaria assieme a quello più popolare di Renato Borghetti, il Giappone dell'omaggio a Sakamoto, la simpatica le incursioni della banda Osiris, Alvin Curran fino alla musica del territorio con il raffinato omaggio di Un Ballo Liscio.

È stata anche avviata la collaborazione con il Conservatorio G.B.Martini di Bologna per attivare stage di formazione orchestrale e bandistica con un programma di incontri per i giovani orchestrali della Slobozhansky Youth Academic Symphony Orchestra di Kharkiv (Ucraina). (ANSA).