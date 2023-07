Pianista jazz Kenny Barron a Carpi per tour 80/o compleanno

(ANSA) - CARPI, 10 LUG - Appuntamento d'eccezione giovedì 13 luglio per la rassegna "Carpinjazz": sul palco di piazzale Re Astolfo (ore 21.30) sarà di scena il Kenny Barron Trio, in tour europeo per l'80/o compleanno del pianista, che in Italia farà solo un'altra tappa, all'Umbria Jazz qualche giorno dopo. Barron, riconosciuto come uno fra i più grandi maestri nella storia del pianoforte jazz, sarà accompagnato da Kiyoshi Kitagawa al contrabbasso e Savannah Harris alla batteria, cioè, dice la scheda dello spettacolo, nella formazione particolarmente congeniale del piano trio, occasione per ascoltare il suo raffinato fraseggio, frutto di un bagaglio jazzistico forgiato in oltre mezzo secolo di collaborazioni artistiche a fianco di stelle di prima grandezza come Dizzie Gillespie, Joe Henderson, Stan Getz. (ANSA).