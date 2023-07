Due incidenti in A13 a Bologna, caos e un camionista morto

Due diversi incidenti si sono verificati, a breve distanza, sulla A13 Bologna-Padova e nel secondo ha perso la vita un autotrasportatore. Verso le 13.30, sulla carreggiata Sud nel territorio di Castel Maggiore (Bologna) c'è stato uno scontro senza feriti che ha visto coinvolti un pullman, con a bordo 28 passeggeri, un'auto e un mezzo pesante, finito fuori strada. Le persone che viaggiavano sul bus sono state trasportate a scopo precauzionale in ospedale tramite un mezzo messo a disposizione dai vigili del fuoco di Bologna.

Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per rimuovere i veicoli e in quei minuti, secondo quanto ricostruito, si sono creati rallentamenti anche in direzione Nord, forse in parte dovuti al fenomeno dei curiosi che hanno frenato per osservare l'incidente sull'altra carreggiata.

Si è così verificato un secondo tamponamento tra due mezzi pesanti, nel quale è morto un uomo di 59 anni. Il doppio incidente ha creato disagi alla circolazione sulla A13, dove è stata distribuita acqua agli utenti in coda, e anche nella viabilità ordinaria circostante. Sul posto hanno operato 118, vigili del fuoco, la polizia stradale di Altedo e il personale di Autostrade per l'Italia.



