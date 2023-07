Cervia si mobilita per sostenere le sue saline

Cervia si mobilità a sostegno delle sue saline pesantemente danneggiate dall'alluvione: venerdì 14 è infatti in programma una cena in abito bianco sulla battigia, vista mare e nei centri delle nostre bellissime località.

L'idea è quella di realizzare un evento per rievocare la magia degli anni '60 in cui esplodeva il turismo balneare e i nostri luoghi erano pieni di sorrisi e leggerezza. Erano gli anni in cui gli albergatori Silvano Collina e Rudy Neumann, il primo a compiere la traversata Pola-Cervia, organizzavano i famosi 'pranzi in acqua' e le spaghettate in mezzo al mare, con camerieri vestiti di tutto punto a servire tavolate di turisti e cervesi all'insegna del divertimento e della voglia di stare insieme. Gli anni di Nino Benvenuti, Caterina Caselli, Claudia Cardinale, Walter Chiari e tanti altri personaggi che frequentavano la nostra località e tutto vive immortalato nelle foto di Sante Crepaldi.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Cervia con il sostegno di Confcommercio Ascom, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Cooperativa Bagnini, Proloco Milano Marittima, Consorzio Cervia Centro Pro loco Riviera dei pini, che tutti insieme hanno convenuto di dedicare un evento all'insegna della rinascita.



