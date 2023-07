Disperso nel fiume Panaro nel Modenese, ritrovato cadavere

E' stato ritrovato il cadavere del 42enne di origine marocchina disperso da alcune ore nelle acque del fiume Panaro, in provincia di Modena.

In zona Ponte Samone erano in atto ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L'allarme era scattato alle 12.20, dato dal fratello del 42enne, che non l'aveva più visto risalire dopo un tuffo. (ANSA).