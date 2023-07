Auto: Wec, Toyota vince la 6 Ore di Monza davanti alla Ferrari

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La 6 Ore di Monza, quinta tappa del Wec 2023, ha riportato alla vittoria la Toyota con Kobayashi che ha tagliato il traguardo davanti alla Ferrari 499P condotta nell'ultima fase di gara da Antonio Fuoco. Terza posizione per la Peugeot 9x8, che conquista il podio con Di Resta, confermando i miglioramenti della sua hypercar.

La partenza lanciata ha visto la Toyota numero 7 tenere la prima posizione, seguita in scia dalla Ferrari numero 50, mentre alla prima chicane l'altra Toyota, la numero 8, ha toccato la Ferrari numero 51 provocando un testacoda della rossa, che è stata costretta a perdere posizioni preziose.

Tra gli episodi salienti della gara si segnala l'ingresso della safety car dopo circa 20 minuti dall'inizio, con la Toyota numero 8 che ha toccato un'Aston Martin LM GTE Am in fase di doppiaggio, costringendola ad uscire di strada. Una situazione che è stata replicata dopo 2 ore e 13 minuti dall'inizio della competizione per via di un contatto tra due prototipi della classe LMP2, ed a circa 1 ora e 30 minuti dal termine della gara, a seguito dei problemi meccanici accusati da una Porsche 963. Quest'ultima ha consentito alla Ferrari 499P numero 50, guidata da Fuoco, di azzerare il gap dalla Toyota numero 7 di Kobayashi, ma con le soste successive la vettura giapponese ha preso il largo anche se la Ferrari gli è rimasta in scia.

L'impegno di Fuoco non è bastato alla Ferrari, e la Toyota è tornata a vincere dopo la sconfitta di Le Mans con un vantaggio di poco più di 16 secondi, sesta l'altra Ferrari 499P, la numero 51, con Giovinazzi al volante.

In LMP2 ha trionfato la Jota numero 28 davanti all'Alpine numero 36, ed alla WRT numero 41, mentre tra le LM GTE Am si segnala una tripletta Porsche con le 911 numero 77, 60, ed 86, che hanno tagliato il traguardo davanti alla Corvette numero 33.

(ANSA).