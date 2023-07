Tutto Esaurito, a Bologna il primo Festival dello stress

(ANSA) - BOLOGNA, 08 LUG - Tutto Esaurito: titolo adatto per il primo Festival dello stress, che si svolgerà nelle serate dall'11 al 15 luglio nel Chiostro dell'ex convento di Santa Cristina a Bologna. Una rassegna terapeutica - anticipano gli organizzatori - che aiuta a combattere lo stress col sorriso, attraverso i racconti dei protagonisti, e la condivisione delle esperienze: ogni sera in scena un'intervista/confessione pubblica a personaggi popolari e uno spettacolo di stand up comedy o teatro-canzone.

Tutti gli spettacoli sono legati da un filo conduttore: lo stress che affrontano nelle rispettive attività e le varie forme di stress al quale tutti noi siamo ogni giorno sottoposti. Gli ospiti saranno il sindaco di Bologna Matteo Lepore; il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana; il comico Vito; l'ironica imprenditrice Cristina Fogazzi, più nota sui social come Estetista Cinica; la giovane attrice lombarda Sara Drago, protagonista della serie Sky Call My Agent e prossimamente nel cast della fiction Rai Imma Tataranni.

Il dialogo sarà condotto dal giornalista, regista e direttore artistico della rassegna, Emilio Marrese, con lo psicoanalista Stefano Bolognini, ex presidente della Società Psicoanalitica Italiana, e altri professionisti che alla fine tracceranno la diagnosi, ovviamente in tono ludico, e suggeriranno una terapia all'intervistato, consigliandogli accorgimenti utili nell'approccio alle responsabilità e alle paure da affrontare quotidianamente.

Dopo l'intervista andrà in scena uno spettacolo di intrattenimento comico/musicale incentrato ogni sera su una diversa forma di stress: il lavoro, le relazioni sentimentali, l'ambiente, la famiglia, la salute. Gli artisti in scena sono stati scelti tra le giovani promesse della stand up comedy. La rassegna sarà conclusa dal concerto del cantautore salentino Mimmo Cavallo, autore di successi per sé e per altri interpreti.

(ANSA).