Sindaco Rimini, 'evidente ricaduta economica della Notte Rosa'

(ANSA) - RIMINI, 08 LUG - "La Notte Rosa è senza ombra di dubbio la madrina d'eccezione di un weekend che sta dando il via a pieno ritmo alla grande estate, con numeri di pubblico e presenze con evidente ricaduta economica e occupazionale". Lo dice il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad.

Il cosiddetto 'Capodanno dell'estate' ha aperto ieri le danze con la prima delle tre serate di eventi diffusi in tutta la Romagna. "Quella di quest'anno è l'edizione che segna la ripartenza ufficiale dell'estate dopo le iniziali difficoltà segnate dall'alluvione e dal maltempo - prosegue il sindaco -.

La risposta della Riviera e della Romagna alle difficoltà è stata come sempre completa e straordinaria".

In contemporanea, il territorio ospita altri grandi eventi come i Campionati di danza sportiva e il Santarcangelo festival.

"Un ringraziamento speciale - aggiunge Sadegholvaad - a Claudio Cecchetto che ha portato a questa edizione il suo tocco artistico creativo e professionale. Un grande ringraziamento a chi ha lavorato per garantire la piena sicurezza: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale. Adesso dobbiamo continuare allo stesso modo nelle prossime ore perché la Notte rosa continua per tutto il week end". (ANSA).