Incidente davanti alla stazione, 6 in ospedale, nessuno è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 08 LUG - Sono sei le persone portate in ospedale per le conseguenze dell'incidente avvenuto intorno alle 15.30 in piazza Medaglie d'oro, davanti alla stazione ferroviaria di Bologna, che ha coinvolto un'auto, un motorino, un furgone e alcuni pedoni. Nessuno è grave.

Sono intervenute tre ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Due feriti sono stati portati in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore insieme ad altri due con ferite lievi, mentre ulteriori due sono stati trasportati al Sant'Orsola, anche in questo caso con lesioni lievi. (ANSA).