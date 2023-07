Inaugurata nuova scuola dell'infanzia a Civitella di Romagna

Due piani, un ampio giardino, impatto ambientale ridotto al minimo e una struttura antisismica. È la nuova sede della Scuola dell'infanzia statale di Cusercoli, frazione del comune di Civitella di Romagna, nell'Appennino in provincia di Forlì-Cesena.

L'edificio può ospitare fino a 50 bambine e bambini dai 3 ai 6 anni che saranno accolti in due sezioni, ed è collegato alla vicina Scuola paritaria Sacro Cuore con la quale condividerà i servizi extra scolastici. In particolare, la cucina, la mensa e l'ampio giardino dove i bimbi potranno incontrarsi per giocare insieme. I due plessi formeranno insieme un vero e proprio polo per l'infanzia, che prenderà il nome di "Piccolo borgo" e avrà come bacino di utenza, insieme a Cusercoli e Civitella di Romagna, la frazione di Voltre e i vicini comuni di Meldola e Galeata.

La realizzazione è stata possibile grazie a un investimento di 650mila euro, finanziati con 72mila euro di fondi comunali e 578mila euro dal ministero dell'Istruzione, dalla Regione destinati a questa struttura nell'ambito della programmazione per l'edilizia scolastica.

Il nome del nuovo istituto verrà scelto, entro luglio, con un concorso di idee tra i cittadini di Cusercoli. All'inaugurazione il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"L'inaugurazione di una nuova scuola, o la ristrutturazione di quelle esistenti - dice Bonaccini - rappresenta ogni volta forse il momento più significativo per la comunità regionale.

Soprattutto per quella che la accoglie, a maggior ragione se ciò avviene in montagna e in un territorio così profondamente ferito come la Romagna. Una giornata che in qualche modo evidenzia l'importanza di tornare alla normalità e che ci dà nuova speranza nel momento in cui, lo ribadiamo, insieme ai sindaci e alle comunità locali colpite vogliamo subito metterci al lavoro per la ricostruzione post alluvione, nonostante le enormi difficoltà che questa terra sta vivendo. È struttura bella, accogliente, realizzata secondo i migliori standard ambientali e di sicurezza: questi sono gli spazi dove vogliamo far crescere e imparare i bambini e le bambine dell'Emilia-Romagna". (ANSA).