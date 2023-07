Bonaccini e Lepore per la chiusura di Parole nel chiostro

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Ci saranno anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini all'ultimo dei 15 appuntamenti gratuiti di Parole nel chiostro, rassegna estiva di incontri con gli autori organizzata da librerie.Coop Ambasciatori per la presentazione di 'Leader per forza. Storie di leadership' di Antonio Funiciello, che è stato capo di gabinetto di due presidenti del Consiglio, Paolo Gentiloni e Mario Draghi.

Alle 19 nel convento Santa Margherita Funiciello parlerà delle caratteristiche necessarie a un leader insieme a Lepore e Bonaccini, con Federica Galli giornalista di Trc come moderatrice. (ANSA).