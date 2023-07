Rapinato al bancomat, tre arresti nel Bolognese

Sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato un 65enne mentre stava prelevando soldi a un bancomat Unicredit a Monte San Pietro (Bologna) e non si esclude che possano aver compiuto una serie di altri colpi simili, in provincia di Bologna e in altre zone. Tre giovani romeni incensurati, dai 18 ai 23 anni, sono stati bloccati ieri mattina dalla squadra mobile, dopo che si erano impossessati di 4.000 euro e avevano malmenato l'uomo, che aveva reagito. Gli investigatori li stavano seguendo: in precedenza erano stati segnalati in zona Barca, nei pressi di un'altra banca, ma poi avevano desistito, probabilmente perché c'erano altre persone in zona. Viaggiavano a bordo di un'auto intestata a una persona, che risulta avere a suo nome oltre cento vetture.

Nell'ultimo periodo sono state osservate bande che selezionano le banche dove è consentito prelevare somme consistenti. Solitamente scelgono clienti anziani, aspettano che abbiano digitato il pin, li distraggono e riescono a ritirare i soldi. In alcuni casi, come ieri, le vittime se ne accorgono, reagiscono, e i furti diventano rapine. (ANSA).