Basket: Belinelli rinnova con la Virtus per due stagioni

Marco Belinelli sarà un giocatore della Virtus Bologna per altre due stagioni. La società infatti ha rinnovato con la guardia di 37 anni di San Giovanni in Persiceto fino al 2025.

"Era quello che desideravo - dice Belinelli - felice di continuare a portare in alto in colori della Virtus Segafredo Bologna. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare insieme".

Nella stagione appena conclusa, il capitano della Virtus è stato uno dei principali protagonisti della squadra bianconera, chiudendo con 13 punti di media in campionato e conquistando il premio di miglior italiano del campionato e miglior sesto uomo.