Arrigo Minerbi tra liberty e classicismo al Castello Estense

(ANSA) - FERRARA, 07 LUG - Il Castello Estense ospita dall'8 luglio al 26 dicembre la mostra 'Arrigo Minerbi, tra liberty e classicismo', organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dalle Gallerie d'Arte Moderna Contemporanea. L'esposizione, da un'idea di Vittorio Sgarbi, si inserisce nel progetto di studio e promozione delle personalità artistiche ferraresi dell'Otto e del Novecento avviato nelle sale del Castello Estense con le rassegne monografiche Tra simbolismo e futurismo. Gaetano Previati (2020) e Giovanni Battista Crema. Oltre il divisionismo (2021), e si colloca in parallelo con l'esposizione dedicata ad Achille Funi in programmazione a Palazzo dei Diamanti il prossimo autunno.

Il progetto espositivo ripercorrerà per la prima volta l'intera parabola artistica dello scultore ferrarese Arrigo Minerbi, ancora poco noto, con l'intento di ricollocarlo nel contesto artistico italiano del primo Novecento. La sua opera testimonia un temperamento originale ma perfettamente radicato nel dibattito artistico che ha accompagnato il passaggio tra il Liberty di inizio secolo e il novecentismo maturato dopo la prima guerra mondiale, fino al classicismo dominante negli anni Trenta. Questa parabola sarà evocata attraverso una ricca selezione di sculture del ferrarese, a cui saranno accostate opere pittoriche e plastiche di maestri italiani moderni, tra simbolismo, realismo magico e classicismo (come Gaetano Previati, Leonardo Bistolfi, Adolfo Wildt, Galileo Chini, Ercole Drei, Felice Casorati, Ubaldo Oppi, Mario Sironi, Antonio Maraini, Achille Funi).

Tra gli obiettivi della mostra c'è inoltre la valorizzazione di uno dei nuclei di rilievo del patrimonio delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara: la mostra darà la possibilità infatti al pubblico di ammirare le testimonianze più significative del fondo Minerbi, una selezione di oltre quaranta sculture, alcune mai esposte finora, tra le duecento custodite nelle raccolte del museo, alcune delle quali donate alla città dall'artista stesso nel 1953. (ANSA).