Sorprende i ladri, 17enne pestato in pieno centro a Modena

Un diciassettenne è stato aggredito a calci e pugni ieri intorno alle 23 in pieno centro storico a Modena, in piazza Matteotti. Il minorenne ha notato degli sconosciuti che stavano armeggiando attorno alla sua bicicletta, che poco prima aveva legato, evidentemente con l'intenzione di rubargliela. Questi ultimi hanno reagito colpendo più volte la vittima al volto ed anche con calci, poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso al minorenne, che ha riportato numerose ecchimosi ed ora indossa un collarino. Indagano i carabinieri. (ANSA).