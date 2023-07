'Sogno, regole, vita' tema del XV Festival Francescano a Bologna

Sarà dedicata a 'Sogno, regole, vita', in occasione degli 800 anni della Regola di San Francesco (1223/2023), la XV edizione del Festival Francescano, in programma dal 21 al 24 settembre a Bologna. Oltre cento voci del nostro tempo si alterneranno in Piazza Maggiore: il grande convegno introduttivo sulla "Regola" vedrà la partecipazione del medievista Jacques Dalarun, massimo conoscitore dell'opera di San Francesco. E tre giornate saranno ricche di incontri, dialoghi, workshop, iniziative per adulti e giovani, eventi nel cuore della città.

Il cardinale Matteo Zuppi converserà con lo scrittore francese Éric-Emmanuel Schmitt a partire dal nuovo libro con una lettera inedita di Papa Francesco; e con la giornalista Cecilia Sala dei sogni infranti del nostro tempo. Si andrà a lezione di sogni con lo psichiatra Paolo Crepet, a lezioni di regole - quelle della Costituzione italiana, che compie 75 anni - con il giurista ed ex magistrato Gherardo Colombo, a lezione di disobbedienza con il filosofo francese Frédéric Gros. I sogni fragili dei giovani saranno raccontati dalla scrittrice e filosofa Michela Marzano, il sogno di città sostenibili sarà al centro del dialogo fra l'urbanista Elena Granata e l'attivista Giovanni Mori, il rapper e cantautore Ghemon sarà impegnato in uno slalom fra musica e parole con il fondatore di Spinoza.it Stefano Andreoli. Ed ancora, i sogni e le sfide future in Europa nel dialogo fra l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi e la giornalista Agnese Pini.

Fra i protagonisti anche lo psichiatra Vittorino Andreoli in una inedita Lectura Dantis Franciscana, il poeta Franco Arminio, la cantautrice Ginevra Di Marco, la giornalista e neodirettrice del Salone del Libro Annalena Benini, lo psichiatra Vittorio Lingiardi, il presidente dell'Opera di San Francesco fra Marcello Longhi, il teologo Pietro Maranesi, il fondatore dell'Accademia della Gentilezza Guido Stratta, l'economista Luigino Bruni, il direttore Cei per i problemi sociali e il lavoro, don Bruno Bignami. Nella serata di sabato il Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, festeggerà i sessant'anni di attività sulle note dei suoi successi. (ANSA).