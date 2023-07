Hera acquisisce Tiepolo per un nuovo parco fotovoltaico

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - Il Gruppo Hera acquisisce l'azienda Tiepolo per realizzare un parco fotovoltaico a Bondeno (Ferrara) in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 5.000 famiglie.

L'impianto, che avrà una potenza di 8,9 megawatt e produrrà a regime circa 13 GWh/anno, si inserisce tra le numerose progettualità del Gruppo Hera volte alla produzione di energie rinnovabili e già previste nel piano industriale al 2026.

L'operazione arriva dopo 2 mesi dalla nascita di Horowatt, la newco tra il gruppo Hera e l'azienda Orogel che entro il 2024 creerà un impianto agrivoltaico innovativo.

"Si tratta di iniziative concrete per la promozione delle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico ai nuovi modelli di generazione distribuita di energia elettrica e dall'idrogeno fino al biometano, che saranno sempre più protagoniste del processo verso la decarbonizzazione e la sicurezza energetica del nostro Paese - ha dichiarato Orazio Iacono, amministratore delegato del gruppo Hera - Ancora una volta il ruolo di Hera sarà fondamentale per lo sviluppo sostenibile di tutti i territori in cui operiamo". (ANSA).