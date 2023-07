Cade mentre lavora in cantiere nel Modenese, grave un operaio

(ANSA) - MODENA, 06 LUG - Un operaio di origini rumene di 54 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Bologna dopo un infortunio sul lavoro causato, probabilmente, da un malore. L'uomo stava lavorando su un cantiere a Limidi di Soliera, in provincia di Modena, quando, dalle prime ricostruzioni, sarebbe caduto tra un ponteggio ed alcune travi.

