Anec, debutta a Cinè il programma Led, leader esercenti donne

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Sono state presentate al Ciné di Riccione le 5 partecipanti, in qualità di allieve, alla prima edizione del programma di mentoring Led, Leader Esercenti Donne, promosso dall'Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) per offrire alle professioniste dell'esercizio cinematografico opportunità e strumenti di crescita in un'industria che ha bisogno di rinnovamento e di sviluppare di nuovi modelli imprenditoriali, venendo a colmare il gender gap nelle figure chiave del settore.

Per migliorare le proprie conoscenze e competenze e allargare il proprio orizzonte professionale, le 5 esercenti saranno guidate da altrettante mentori, figure di comprovata esperienza nell'esercizio, in un percorso lungo 12 mesi di orientamento e sostegno professionale attraverso incontri individuali, online e in presenza, webinar di approfondimento e la creazione di network.

L'incontro di Riccione è il primo appuntamento collegiale (i successivi si svolgeranno durante la Festa del Cinema di Roma e le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento) che coinvolge mentori, allieve, le coordinatrici (alcune delle Segretarie generali delle Sedi territoriali Anec) e una supervisor con esperienza internazionale di mentoring. (ANSA).