'Progettare il passato', San Lazzaro torna nel Medioevo

Al via a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, la prima edizione di 'Progettare il passato', un evento di rievocazione storica realizzato grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio. L'8 e il 9 luglio il centro culturale Giovanni Cremonini si trasformerà in un luogo a cavallo tra il Medioevo e il Rinascimento: duelli con scudo e randello, laboratori sui mestieri perduti e stand gastronomici con zuppa storica, rigorosamente fatta con ingredienti conosciuti prima della scoperta dell'America.

"Questo è il luogo ideale, lungo la via Emilia si incrociavano i destini dei viaggiatori e le culture. La storia a scuola viene raccontata senza grande passione, mentre per noi è capace di emozionare, è un dovere portare la storia in luoghi e in momenti diversi facendola vivere direttamente", ha detto Paolo Vivaldi, presidente dell'associazione Cà di Brenno tra le organizzatrici insieme a Eden Ets-Aps, Teuta Nertobacos, con la collaborazione del Museo Luigi Donini e il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena. Il 23 e 24 settembre si replica andando ancora più indietro nel tempo, fino alla preistoria.

(ANSA).