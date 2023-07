L'Italia vista da Cipputi in mostra al Mast di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 LUG - "Animo, Cipputi!". Alla fondazione Mast di Bologna una mostra racconta cinquant'anni di lavoro, attraverso i disegni di Altan, creatore dell'operaio che fa sorridere e riflettere dalle pagine di Repubblica e in passato di altre testate.

Fino al 10 settembre, alla fondazione promossa da Gd che quest'anno festeggia il secolo di vita, vengono proposte le opere di un artista che ha saputo raccontare con grande acume e irriverenza l'Italia e le sue trasformazioni degli ultimi decenni.

Cipputi, l'antieroe-operaio di Altan, si inserisce nella dimensione culturale di Fondazione Mast, da sempre impegnata sul tema del lavoro, e di Gd, azienda specializzata in soluzioni industriali che si caratterizza anche per responsabilità sociale, welfare e solidarietà.

Il percorso è scandito per decenni, dagli anni Settanta alla prima decade del nuovo millennio. 227 opere, di cui 201 originali e 26 stampe digitali. I pannelli raccontano gli eventi salienti di ogni decennio: contratti nazionali, vertenze fondamentali, clima politico, eventi internazionali, conquiste sociali supportate dalle parole d'ordine di quegli anni per mostrare il volto reale di Cipputi, della cui silhouette verranno esposte quattro grandi sagome, con le quali dialogherà simbolicamente un modellino del 'Monumento all'operaio' di Pietro Perotti e Altan.

Il percorso espositivo propone inoltre il documentario 'Mi chiamo Altan e faccio vignette' di Stefano Consiglio, in cui l'autore di Cipputi racconta la nascita e l'evoluzione del suo personaggio, ed è accompagnato da un catalogo. (ANSA).