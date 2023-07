La Scapigliata di Leonardo online su Google ArtS & Culture

(ANSA) - BOLOGNA, 05 LUG - Il complesso monumentale della Pilotta di Parma, diretto da Simone Verde, prende parte con La Scapigliata a Svelare Leonardo, il nuovo hub digitale su Google Arts & Culture che porta online storie su Leonardo da Vinci curate da 28 istituzioni culturali internazionali per una nuova esplorazione del genio del Rinascimento. L'hub digitale permette di esplorare la vita, l'opera e l'eredità del grande genio e porta online per la prima volta oltre 1.300 pagine dei suoi codici. La retrospettiva, disponibile per tutti su Google Arts & Culture, è curata da esperti di otto paesi, tra cui il Castello Sforzesco di Milano, i Musei Reali di Torino, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, e offre uno sguardo sulla creatività del genio del Rinascimento: include storie sulla vita di Leonardo, le sue invenzioni che possono essere viste in 3D, oltre ai suoi capolavori pittorici. La Galleria Nazionale di Parma nel Complesso Monumentale della Pilotta partecipa con Testa di donna, detta 'La Scapigliata', una tavola (24,7ž21 cm) realizzata tra il 1492 e il 1501 circa da Leonardo da Vinci. Secondo alcune ipotesi il dipinto potrebbe essere stato donato dal nobile Nicola Maffei alla duchessa Isabella d'Este che lo fece sistemare nell'appartamento privato di Margherita Paleologa, andata in sposa al figlio Federico II Gonzaga nel 1531. Rimasta probabilmente in Lombardia fino al Settecento senza notizie certe, la Scapigliata si ritrova nella raccolta del pittore e scultore Gaetano Callani che soggiornò a Milano dal 1773-78.

Dopo la sua morte il figlio Francesco la vendette all'Accademia di Belle Arti di Parma e nel 1839 l'opera di Leonardo entra ufficialmente nelle raccolte ducali parmensi. (ANSA).